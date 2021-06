Le grand format : comment reconnaître un enfant surdoué ?

Le terme HPI pour haut potentiel intellectuel est à la mode. Encore plus, depuis quelques semaines et la série du même nom. En général, il se confirme à partir d'un QI de 130. Mais seulement 2,3% de la population ferait partie de ce club très fermé. Christophe D'Erceville, chef d'établissement à l'École Notre-Dame de la Gare - Sainte-Jeanne d'Arc à Paris, ne compte pourtant plus les parents qui viennent le voir et s'interrogent sur leurs enfants. Si l'enfant est bien dans son niveau, l'école n'incite pas à faire de test de QI. En revanche, cela peut être utile pour mieux comprendre un élève au profil atypique.