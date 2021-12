Le grand format : dans les coulisses d'un zoo en hiver

L'hiver n'est pas une période calme pour les soigneurs. Les animaux sont nourris une à deux fois par jour. Les soigneurs s'efforcent de leur donner une bonne couche de gras pendant cette saison. Les félins, eux, ne craignent pas le froid, les ours polaires non plus. En revanche, l'équipe a dû concevoir un grand bâtiment de sept mètres de haut pour accueillir les girafes. Un protocole spécifique de sortie est pensé pour chacune des 150 espèces du parc. Et surtout, lorsqu'un bébé vient de naître.