Le grand format : le café à la conquête du marché chinois

Une petite graine, à la conquête d'un grand pays. Toutes les métropoles chinoises s'éveillent au café. Au pays des buveurs de thé, il y a les cafés concept et les grandes enseignes. Derrière leur tasse, de nouveaux adeptes, et les fins connaisseurs. Boisson tendance désormais made in China. Dans cette région du sud du pays, autrefois réputée pour leur thé, on ne récolte plus des feuilles mais ces petites baies rouges. De novembre à mars, à 1 000 mètres d'altitude, 200 ouvriers décortiquent des milliers de caféiers : de l'arabica. Depuis dix ans, la forêt tropicale s'est convertie et ses ramasseurs aussi. Leurs revenus aujourd'hui sont meilleurs. Chaque année, ces ouvriers récoltent plus de cinq tonnes de fruits. Dans cette vallée ensoleillée aux pluies abondantes, le climat doux est idéal pour le café. Les graines sont immédiatement lavées, puis triées en fonction de leur poids sous la pression de l'eau. Après séchage, destination le marché chinois, mais aussi l'étranger. La Chine produit aujourd'hui autant de café que le Kenya et le Costa Rica réunis.