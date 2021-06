Le grand format : les Français plus que jamais fous de barbecue

C'est un petit crépitement qui éveille toujours les papilles. Parce que quels que soient les goûts, tout se cuisine au barbecue. Chez Aymeric, le barbecue est presque une religion. Il a acquis un mastodonte de 200 kg il y a quelques semaines seulement. Et ce soir, il va cuire et fumer pendant deux heures des côtes à l'os sans être brûlé. Les Français s'enflamment pour le barbecue. 63% de nos compatriotes en possèdent un. Au temple du barbecue, on en trouve au charbon, au gaz, à l'électricité, pour un budget allant de 40 à 4 000 euros. Les ventes sur le site et en boutique ont augmenté de 50% avec les confinements successifs.

Ce sont toujours les barbecues à charbon qui sont les plus vendus. Ce marché représente 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais un petit nouveau connaît une forte croissance, le barbecue à granulés. Les petits granulés de bois dont la combustion fournit une chaleur réglable au degré près grâce à laquelle on cuit des viandes et des légumes et même de la pizza. C'est plus écologique, plus facile et très pratique.