Le grand format: Les gauchers sont-ils vraiment plus doués ?

Une étude s'est penchée sur le sujet. Les auteurs ont comparé les cerveaux des gauchers et des droitiers, avec quelle conclusion ? Et si nous commencions par une petite devinette. Quel est le point commun entre le 1er président noir américain, le plus grand physicien de tout le temps, l'une des meilleures actrices du XXIe siècle ou encore la chanteuse Lady Gaga et ses millions de disques vendus ? Ils sont tous gauchers mais ce ne sont pas les seuls. On peut citer entre autres Mozart, De Vinci, Charlie Chaplin ou plus récemment Bill Gates et Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Les gauchers ne représentent que 10% de la population mais ils font partie des meilleurs dans tous les domaines.