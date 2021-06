Le grand format : les mystères de la voix

Dans votre entourage, vous avez forcément un ami comme Pierre et sa grosse voix ou Sylvain, plus enrouée, sans oublier Alexia et sa voix mélodieuse. Pourquoi personne n’a la même voix ? C’est assez simple, notre voix dépend de nos cordes vocales. “Plus les cordes vocales sont épaisses et longues et en position basse dans le cou, plus la voix sera grave. Et au contraire, si elles sont fines et plus courtes, elles donneront une voix qui est plus aiguë", nous explique le docteur Lise Crevier-Buchman, médecin ORL.