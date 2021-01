Le grand format : les secrets de la bergamote

Un seul endroit sur terre produit 90% de la bergamote vendue dans le monde : en Calabre, au sud de l'Italie. Issu de croisement entre plusieurs agrumes, le bergamotier est une création humaine. Ses fruits se vendent trois fois plus chers que les citrons. Dans cette région la plus pauvre d'Italie, la bergamote fait vivre 7 000 personnes. Prisée des parfumeurs, des fabricants de thé et des confiseurs, la bergamote est de plus en plus utilisée en cuisine. En plus d'être très savoureuse, d'après les scientifiques, la bergamote est anti-cholestérol.