Le grand format : se faire construire une pièce de plus... dans mon jardin

Comme pour ce propriétaire de bureau de jardin, la crise sanitaire a convaincu de nombreux propriétaires. En effet, dans l'entreprise Natibox, les demandes pour cet espace de travail ont été multipliées par sept en un an. Bureau, chambre d'appoint ou studio tout équipé, comptez 30 000 à 36 000 euros pour 20m². C'est 20% moins cher que le prix d'un agrandissement traditionnel de maison, ce qui représente un gain de temps et d'argent. Dans le détail, six à huit semaines sont nécessaires entre la commande et la livraison. L'installation, elle, se fait en moins d'une journée.