Le grand format : vous aussi, vous pouvez devenir un chef

On retrouve 4 500 futurs cuisiniers et pâtissiers dans l'école Ferrandi, des jeunes et des moins jeunes, un enseignement avec des grands chefs. Le tailleur est obligatoire pour les filles et le costume pour les garçons. Cela fait un siècle que l'école Ferrandi forme les futurs chefs. Nous y avons retrouvé des élèves en bac pro pâtisserie, en plein cours sur le chocolat.