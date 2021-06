Le jeu de la fameuse lucarne d'Évry

Jour après jour, les gens sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à Évry-Courcouronnes. Le but du jeu étant de réussir à marquer un but dans une petite lucarne. Depuis quelques semaines, chacun a sa technique et tout le monde veut relever le défi. "On est là, on est tous réunis et chacun essaie. Dès fois, même des mamans et des papas s'arrêtent. C'est super positif et moi j'aime bien", lance un jeune.