Le marché de la gestion de copropriété bouleversé par les néosyndics

Ils s'appellent Hello Syndic, Syndic One, Cotoit ou encore Matera. Ils promettent d'être plus réactifs, plus transparents et surtout moins chers que vos syndics traditionnels dont le travail laisse parfois à désirer, si l'on croit en tout cas les habitants de cet immeuble niçois. "Je faisais le travail moi-même donc à partir de ce moment-là pourquoi payer ?", témoigne Zineddine Abbas. Avec ses voisins, il a donc choisi l'un de ces nouveaux syndics, 20% moins cher.

Concrètement, en moyenne, le syndic traditionnel coûte à chaque propriétaire entre 200 et 360 euros par an, alors que les néosyndics facture entre 100 et 200 euros. Une solution qui coûte moins cher, car elle est plus digitale. Fini la paperasse et les appels sans réponse. Depuis l'ordinateur, les copropriétaires peuvent désormais surveiller le compte de l'immeuble et les échanges de mail entre le syndic et les artisans.