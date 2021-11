Le masque redevient obligatoire dans toutes les écoles

L'école sans masque, c'est bientôt terminé. Dès lundi, il redevient obligatoire dès l'école primaire. À Caen (Calvados), les parents n'y sont pas opposés. "Ça permet de limiter la contagion", "on va faire l'effort pour l'hiver", "on croise les doigts pour que bientôt, on n'en parle plus", lancent-ils. Les enfants s'étaient habitués à ne plus porter le masque. Pour eux, il est difficile de se dire qu'il faut le remettre. Certains parents ne comprennent pas non plus cette décision.