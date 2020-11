Le masque reste-t-il obligatoire dès six ans dans les écoles ? Le 20H vous répond

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Le masque reste-t-il obligatoire dès six ans dans les écoles ? Les mariages sont-ils toujours limités à six personnes ? Station de ski fermée, est-il possible d'annuler une réservation et d'être remboursé ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.