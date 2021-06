Le ménage, ce sont les hommes qui en parlent le plus

Certes, depuis quelques décennies, l'écart de temps consacré aux tâches ménagères diminue entre hommes et femmes, mais pas pour les raisons que l'on croit. Encore aujourd'hui, hommes et aspirateurs ne font pas bon ménage. Pourquoi ? Est-ce par peur de perdre en virilité ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir le Viking du ménage. 2,05 mètres, aussi à l'aise avec un haltère qu'une brosse, un petit air de Mr. Propre, la calvitie en moins. Alexandre est coach ménage dans une émission télé. Contrairement à d'autres programmes plus anciens animés par des femmes, la production a choisi deux hommes et deux femmes pour présenter cette nouvelle émission. Preuve que les mentalités évoluent, au moins un petit peu.