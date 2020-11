Le mystère du tunnel de Winterberg enfin élucidé

Nous étions sur les traces d'un drame effroyable. D'un fait de guerre enfoui depuis 103 ans. Il faut se replonger au printemps 1917. Dans le fracas de la Grande Guerre, des orages d'acier brûlant s'abattent sur le Chemin des Dames. L'armée française prépare l'un des assauts les plus meurtriers de l'histoire. Son artillerie tapisse de bombes les positions ennemies. Les Allemands, eux, s'enterrent. Ils ont creusé sous le plateau une ville souterraine, d'immenses tunnels pour alimenter le front en munitions et en homme.

Le 4 avril 1917, à midi, un obus français s'abat. L'entrée du tunnel s'effondre. 250 soldats allemands sont pris au piège. Le Winterberg sera leur tombeau, à l'issue d'une longue asphyxie que racontera plus tard l'un des trois seuls survivants. " Très lent et horrible était le combat entre la vie et la mort. J'avais l'impression que la folie commençait à me fermer la gorge... J'ignore combien de temps nous sommes restés enfermés..."