Le paradoxe français : le confinement oui, mais sans les règles

Effectivement, depuis plusieurs mois, vous êtes nombreux à avoir pris certaines libertés. Voici un aperçu des règles transgressées : “Des fois, on enlève un peu le masque là, on est entre amis”, “on fait un repas avec les copines etc…, on rentre plus tard vers 19 heures”. Marre d’être confiné, la lassitude qui dure depuis plus d’un an. Presque un Français sur deux annonce ne pas suivre scrupuleusement ce nouveau confinement. Ce qui n’est pas si sûr selon ce sociologue. “Il y a 40-30% des Français qui, en gros, voudraient jouer avec les règles. mais c’est très Français. Voyez sur l’autoroute, quand il faut la 130, la vitesse moyenne doit être à 135. Donc, on est un petit peu toujours à la limite”.