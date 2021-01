Le parc Astérix va fermer son delphinarium : quel avenir pour les dauphins des parcs aquatiques ?

Le 29 septembre dernier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait répondu en faveur des associations de défense du bien-être animal en annonçant "la fin de la présence d’orques et dauphins dans des delphinariums inadaptés" et "l’arrêt de la reproduction des cétacés captifs". Selon un sondage Ifop de 2018 , commandé notamment par l’association C’est Assez et la fondation Brigitte Bardot, sept Français sur dix sont opposés à la captivité de ces animaux dans des parcs aquatiques à des fins de divertissement.

Le gouvernement envisage plutôt l’instauration de sanctuaires marins sur le modèle de celui de Bali, en Indonésie. Celui-ci se présente comme une piscine en pleine mer. Le lieu a par exemple accueilli Rocky et Rambo, qui vivaient auparavant dans le bassin d’un hôtel. Les deux cétacés doivent leur salut à l’ancien soigneur de Flipper le dauphin. Devenu militant de la cause animale, Richard O’barry, aujourd'hui âgé de 81 ans, est persuadé que le sanctuaire marin est la meilleure solution pour offrir à ces animaux une fin de vie digne. Désormais à la tête de l'association Dolphin Project, qu'il a fondée voilà maintenant 30 ans, l'ancien dresseur milite contre la fermeture des delphinariums.

Richard O'Barry consacre ainsi la majeure partie de son temps à rééduquer d'anciens dauphins captifs afin de pouvoir les relâcher en milieu naturel. "Après avoir vécu toute leur vie dans du béton, ils découvrent l’eau de mer, ses marées et ses courants, explique-t-il au micro de TF1. "Dès leur arrivée, nous évaluons chaque individu pour savoir si on peut envisager de le relâcher un jour en pleine mer. Et s’il n’en est pas capable, dans ce cas, on le gardera jusqu’à la fin de sa vie dans le sanctuaire", poursuit-il. Selon les scientifiques, la grande majorité des dauphins nés en captivité ne parviendront jamais à développer un instinct de chasse. La plupart d'entre eux dépendra donc toujours de l’homme pour se nourrir.