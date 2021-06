Le parti pris de Caroline Fourest : antiracisme : Mandela, réveille toi...

Emmanuel Macron a rendu hommage ce samedi au premier président sud-africain noir, lors d'une visite à la fondation Nelson Mandela à Johannesburg, avant de repartir pour la France. "C'est important avant de partir de rendre hommage et de s'imprégner de ce qui a fait l'histoire de ce pays et ses combats", a déclaré le président de la République, saluant la "vie d'engagement, de sacrifices, de combats" de Nelson Mandela.

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, l'image est belle. L'émotion est tout à fait sincère. On a quelqu'un qui est vraiment fasciné par la figure de Nelson Mandela, qui est légitimement heureux d'être là, qui du coup incarne aussi une image assez rafraîchissante des relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron a une fascination pour ce continent, comme tous ses prédécesseurs, mais il n'a pas le même rapport générationnel à cette relation franco-africaine. Nelson Mandela a pratiqué l'antiracisme de la réconciliation dans un contexte qui n'est pas tout à fait le contexte facile et confortable de nos démocraties.