Le parti pris de Caroline Fourest : Darmanin/Le Pen, l'inversion des rôles

Contrairement à ce qu'ils ont donné à voir dans ce long débat, c'est Gérald Darmanin qui a le plus fait le pas vers la laïcité. Son vocabulaire, sa grammaire étaient clairement très laïcs et fermes envers tous les cultes. Dans le même temps, Marine Le Pen qui affichait ces derniers temps une laïcité de façade, avait tracé un trajet qui donnait moins à voir cette droite cléricale et catholique. Comme Marine Le Pen, n'a plus d'oxygène dans ce dossier, Caroline Fourest trouve qu'elle opère un positionnement clérical. La cheffe du RN n'a plus l'oxygène laïc et républicain qu'elle a essayé de voler ces dernières années, et que le gouvernement est en train de le lui reprendre. Elle revient aux fondamentaux de son parti politique, qui n'a jamais été laïc, un parti identitaire qui défend la suprématie de la culture chrétienne.