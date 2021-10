Le parti pris de Caroline Fourest : "Il a fallu plus de cinquante ans pour obtenir un discours de clarté"

Déflagration pour l'Église catholique de France et au-delà. La commission Sauvé, qui a enquêté sur l’ampleur de la pédocriminalité, a publié ce mardi ses conclusions accablantes, estimant à 216 000 le nombre de victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950. Si l’on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l’Église, le nombre grimpe à 330 000.

La journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, salue le grand courage, la grande droiture de cette commission qui a traversé l'enfer. Ils ont auditionné des centaines de victimes. Ils ont parlé sans détour de cette tragédie, de la hiérarchie ecclésiale qui a couvert ces crimes pendant plus d'un siècle. Il a fallu plus de cinquante ans pour obtenir un discours de clarté. Chaque fois qu'un prêtre était dénoncé par un enfant, on l'envoyait dans une autre province, une autre paroisse violer d'autres enfants. C'est comme ça que ça a fonctionné, la hiérarchie a couvert. Il y a ce culte du silence, parce qu'il y a cet embarras. Il y a aussi une erreur de diagnostic. C'est ça la grande avancée de ce rapport.