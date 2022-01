Le parti pris de Caroline Fourest : "il y a vraiment des lignes de fracture qui sont extrêmement difficiles à dépasser à gauche"

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, il y a vraiment des lignes de fracture dont on parle depuis des années, et qui sont extrêmement difficiles à dépasser. L'idée d'une primaire populaire sur Internet n'est absolument pas sérieuse. Cet affichage ne sert qu'une seule candidature, celle de Christiane Taubira. Elle est certes une figure iconique, mais elle est la dernière personne à pouvoir rallier les déçus de gauche. Elle n'incarne plus le courage à gauche depuis bien longtemps pour beaucoup de militants. Ce n'est pas la personne qui pourra faire revenir les déçus de la gauche. Comme la primaire populaire, cette illusion sert à masquer des fractures incroyablement plus profondes.