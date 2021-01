Le parti pris de Caroline Fourest : inceste, la fin du silence ?

"Quand on est féministe et que ça fait partie des sujets qui vous hantent depuis des années et pour lesquels on se bat, on ne peut que se féliciter de cette libération de la parole" se réjouit Caroline Fourest. La journaliste, essayiste et réalisatrice avait 13 ans quand elle a commencé à comprendre qu'on était entourée de gens brisés à cause de l'inceste. C'est à cet âge qu'elle a découvert qu'une de ses amies était devenue mutique parce qu'elle était abusée par son père. Elle avait créé un groupe avec des camarades de classe pour que ce soit dénoncé. L'école a fait son devoir et son amie a été éloignée de son père.