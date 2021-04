Le parti pris de Caroline Fourest : l'appel de 20 généraux à défendre le patriotisme

À l'initiative de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de carrière et responsable du site Place Armes, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont signé un appel pour un retour de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique. Valeurs actuelles diffuse avec leur autorisation la lettre empreinte de conviction et d'engagement de ces hommes attachés à leur pays. La gauche y voit un appel à l'insurrection. Marine Le Pen, elle, a appelé les généraux à la rejoindre.