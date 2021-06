Le parti pris de Caroline Fourest : la côte d'alerte de la violence en politique

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, toute la classe politique française sait qu'elle, toute la Nation et la République, sont visées par cette gifle. C'est rassurant que les politiques dénoncent cet acte à l'unanimité. Selon elle, c'est un climat qui ne surprend personne. On voit le niveau de violence de la société envers les institutions, envers l'État, envers la fonction présidentielle. Caroline estime que c'est une vraie dégénérescence démocratique, et que ce n'est que le début. Il y a des actes et des paroles prononcées qui peuvent mener au pire.