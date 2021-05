Le parti pris de Caroline Fourest : manifestations, aux origines de la violence

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, ces violences montent depuis plusieurs années. Elles n'ont pas attendu la crise sanitaire pour diviser les luttes. Cela devient de plus en plus difficile d'assister à un mouvement social, à une manifestation sans que ça dérape. Ça dérape dans les manifs de droite, de gauche, dans les manifs ni droite ni gauche, comme les Gilets jaunes. Ça dérape tellement que la police a du mal à s'adapter. La doctrine des forces de l'ordre n'est plus adaptée. Cela donne parfois des carnages qui font que de plus en plus d'activistes se politisent dans le sentiment que la police est une bande rivale avec laquelle il faut s'affronter. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus rien encadrer, où on ne peut plus compter sur la force traditionnelle ni des partis ni des syndicats, ni de la politisation pour organiser une revendication.