Le parti pris de Caroline Fourest : Omar Sy dans Lupin, vive l'universalisme !

Il y a une avalanche de messages douteux et de messages racistes sur Twitter. Beaucoup de gens sont froissés par le fait qu'Omar Sy joue un gentleman cambrioleur qui s'inspire de Lupin, comme s'il devait être blanc. Caroline Fourest trouve que c'est un renouvellement créatif. C'est ça l'universalisme, c'est ça le cinéma en général. Elle estime que tout le monde peut jouer tous les rôles. C'est bien pour ça que posent question tous les procès en appropriation culturelle, qu'il soit fait dans un sens ou dans un autre. Il ne faut pas que le critère de la couleur de peau, le critère identitaire soit le seul prisme dans lequel on juge une œuvre d'art. À partir du moment où on met le doigt dans le fait d'assigner les gens à leur couleur de peau, même si c'est sous prétexte de combattre le racisme, il y a toujours un retour de bâton. Si on doit faire des castings qui correspondent à l'ADN, à la sexualité, à la pigmentation de chaque rôle, on ne s'en sortira pas.