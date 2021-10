Le parti pris de Caroline Fourest : "On a le droit de se poser la question de la représentation qui est véhiculée par ce genre de concours"

Une association féministe attaque le concours Miss France. Ce qui est reproché à l’organisation, c’est le principe du concours et les critères pour y participer. Osez le féministe estime que le concours a un impact négatif et rétrograde sur l’ensemble de la société et qu’il est discriminatoire de devoir, entre autres, être célibataire et mesurer plus d’1m70. L'association tente de prouver que participer à Miss France n'est pas du bénévolat et nécessite donc un contrat de travail, empêchant de fait la discrimination lors des sélections. Elle a donc saisi lundi la justice prud'homale, estimant que ce concours "sexiste" violait le droit du travail.