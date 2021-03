Le Pas-de-Calais confiné le week-end : un coup dur pour le moral des habitants

L'horizon s'assombrit pour les habitants du Pas-de-Calais. Leur humeur est maussade, à l'image du ciel de Lens. C'est désormais une certitude : tout le département sera confiné durant les prochains week-ends. "C'est un peu pesant à force. On a déjà eu le couvre-feu qui n'a pas vraiment fonctionné", se plaint une habitante. "Ça commence à être lourd et dur, mais on n'a pas le choix", se résigne une autre.

Dans le Pas-de-Calais, l'épidémie, et notamment le variant anglais, progresse trop rapidement. Plus de 400 cas pour 100 000 habitants, c'est deux fois de plus que la moyenne nationale. Pour beaucoup, ce confinement est inévitable. "À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et avec la progression du virus, je pense que c'est mieux", dit un habitant.