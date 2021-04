Le plan de bataille des agriculteurs pour faire face au retour du gel

Emmanuel Dalle est arboriculteur à Saulty dans le Pas-de-Calais. Un marathon débute pour cet agriculteur. Le seul moyen de protéger ses pommes du gel consiste à souffler de l'air chaud toutes les dix minutes, et ce, jusqu'au lendemain matin. Et pour cela, ses vingt employés se relaieront toute la nuit pour protéger des plans déjà décimés par le froid en début de semaine.

Aux pieds des Alpes en Isère, Laurent Fondimare et Wilfried Debroize ont recours à des méthodes ancestrales. Ils utilisent une tisane maison à base de thym et d'origan pour rendre la vigne plus résistante. Facile et peu coûteuse, cette recette a permis de limiter les dégâts en début de semaine et elle devrait encore faire ses preuves. Ils la vaporisent encore sur leurs vignes en attendant le redoux prévu en fin de semaine prochaine.