Le potager à la verticale, une solution pour les citadins qui souhaitent se mettre au jardinage

Manuella Katz est présidente d’une association culturelle, artistique et écologique. Avec les autres membres, elle a eu l’idée de créer un potager à la verticale sur le mur d’un immeuble de cinq mètres de haut. À l’aide d’un grillage et de laine non traitée, plusieurs rangées de légumes sont superposées en hauteur. Un système de cordes a été installé pour atteindre les plantations les plus hautes. "On peut passer d’une corde à l’autre, ce qui est beaucoup moins dangereux que l’échelle", explique Manuella.

Pour elle, planter verticalement est une solution pour disposer de produits locaux. Avec son association, elle cherchait de nouveaux espaces à cultiver. "Il y a quantité de surfaces verticales qui ne sont pas utilisées et on s’est dit qu’en ville, pour se nourrir, avec des choses saines, de saison, c’est assez simple, il suffit de planter et de planter verticalement", ajoute-t-elle. Tous les fruits et légumes sont ainsi partagés entre les membres de l’association.