Le président américain s'apprête à reconnaître le génocide arménien

Comme tous les ans, le 24 avril, Bernadette vient se recueillir sur le mémorial du génocide arménien, en mémoire de ses ancêtres, massacrés par les Turcs en 1915. Autour du mémorial, des dizaines de familles marseillaises, drapeau arménien sur les épaules, en quête de reconnaissance du premier génocide du XXe siècle. "On est là et on sera toujours là tant que tous les États du monde n'auront pas reconnu ce génocide", a clamé une descendante des victimes. Notons que même 106 ans plus tard, la Turquie continue à nier la barbarie : l'assassinat d'un million et demi d'Arméniens entre 1915 et 1918.