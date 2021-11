Le pronom "iel" intègre l’édition en ligne du Petit Robert

Le mouvement vient tout droit des Etats-Unis, où le pronom neutre "they" est couramment utilisé. De plus en plus d'Américains précisent sur les réseaux sociaux, leur CV et les signatures de leur mail le genre par lequel ils souhaitent être désignés, masculin, féminin ou neutre. Même la vice-présidente Kamala Harris a affiché les pronoms "she/her" ou "elle" sur son compte twitter.