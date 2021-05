VIDÉO - "Le pronostic vital de Bernard Tapie n'est pas compromis", assure son fils Laurent sur LCI

Alors que nombre de "gens sont extrêmement alarmés" par la nouvelle récente de l'hospitalisation de Bernard Tapie, son fils, Laurent, est revenu sur l'état de santé de l'ancien ministre. "Ce qu'il s'est passé a généré une inquiétude (...) et je voulais rassurer", a débuté Laurent Tapie à l'antenne de LCI, face à Darius Rochebin. Ce dernier a rappelé que son père "est dans une phase de très grand creux. Il y a eu une aggravation de la maladie". Néanmoins, "il n'est pas dans un pronostic vital compromis à court terme".

Quelques minutes plus tôt, l'avocat de Bernard Tapie, Hervé Temime, rapportait, à notre antenne, l'avoir "eu au téléphone cet après-midi." Et le septuagénaire, qui lutte contre plusieurs cancers, "n'est pas du tout pessimisme ni défaitiste". "Il est tout à fait possible qu'il aille mieux", a même ajouté l'avocat.

L'homme d'affaires de 78 ans "est entré à l'hôpital pour préparer toute une série d'interventions : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie" et "il vient de faire une chirurgie", a indiqué son fils. Et de poursuivre : "Il y a énormément de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de tumeurs qui ne se soignent pas au même endroit et de la même façon".