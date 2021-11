Le quotidien des adultes sous tutelle

En France, entre huit cent mille et un million de personnes sont placées sous mesures de protection. On les appelle les majeurs protégés. Des personnes âgées en situation de handicap ou des familles qui par mauvaise gestion se retrouvent au bord du gouffre. Leur protection la plus légère est la curatelle. Sous ce dispositif, la personne majeure a encore son mot à dire. La plus stricte est la tutelle où tout est décidé à sa place.