Le RAID, en première ligne face aux forcenés

Le commissariat de Roubaix a appelé le RAID pour un homme retranché, très dangereux. Une brigade d'intervention a été envoyée sur les lieux. Pendant que ces policiers d'élite, lourdement équipés, s'approchent du domicile dans un silence total, un sniper les couvre depuis leur véhicule blindé. À l'intérieur, un père et ses trois enfants qui a déjà tiré trois coups de feu. Le négociateur tente de le joindre, mais il tombe sur le répondeur du forcené. Alors ils décident d'entrer à l'intérieur de l'appartement. Les enfants sont sains et saufs, évacués par des policiers en civil et le forcené est interpellé. Il leur faut récupérer l'arme, un pistolet de calibre 7,65, caché in extremis juste avant l'arrivée des policiers.