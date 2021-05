Le regard des Français sur la police

Après le drame survenu la semaine dernière à Avignon, les Bordelais rencontrés ce lundi matin ressentent encore de la colère. La mort du policier Eric Masson a profondément ému, bien au-delà des frontières du Vaucluse : "On est tous choqués. Moi, j'ai deux enfants et je me mets à la place de cette maman et de cette famille endeuillée" ; "Il y a vraiment un côté injuste, il faisait juste son travail".