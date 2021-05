Le retour des petits commerces fait renaître nos campagnes

Le traumatisme du premier confinement vécu en appartement, le coup d'accélérateur donné au télétravail ont poussé plus de 200 000 Français à quitter la ville pour la campagne. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle s'est largement renforcée depuis un an. Résultat, des villages désertifiés retrouvent des familles avec enfants, des écoles, des commerces. L'épicerie était bien souvent le baromètre de ces renaissances rurales.

Nous avons suivi Jean-Baptiste et sa famille dans le Finistère, Stéphane et Nathalie au pied des Pyrénées font partie des citadins qui ont changé de vie et repris des commerces en campagne. Ils ont trouvé un nouvel équilibre moins stressant plus proche des gens et de la nature.