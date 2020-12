Le rush du réveillon au marché de Toulouse

Dans la liste des incontournables : nous avons les huîtres, les homards, mais également le foie gras. Mi-cuit ou poêlé, ce dernier vient forcément du Gers. Ce marché est réputé pour ses produits d'exception. Chez un artisan-charcutier, le boudin blanc, et même la saucisse sont à la truffe. Dans le Sud-ouest, on ajoute un peu de pata negra pour l'apéritif. Venir pendant les fêtes, c'est un peu une tradition et cette année, les paniers sont un peu plus remplis. Avec le couvre-feu, certains ont même prévu de faire la fête pendant le déjeuner.