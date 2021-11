Le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes : "J'ai fait ma rentrée au CP et je travaille très bien"

Depuis ce lundi matin, à Libourne en Gironde, le Père Noël, accompagné de ses 50 fidèles lutins - des postiers volontaires et des intérimaires - reçoit les toutes premières lettres envoyées par les enfants. Dans ces courriers expédiés par milliers chaque année, on y retrouve évidemment les fameuses listes de cadeaux, mais pas que. Certains en profitent aussi pour faire leur mea-culpa. "Cher père Noël, j'ai fait toujours des bêtises, mais je vais les améliorer", peut-on ainsi lire sur l'une de ces missives, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. D'autre assurent être de bons élèves : "J'ai fait ma rentrée au CP et je travaille très bien, je suis sûr que tu le sais déjà".