Le secteur agricole attire de plus en plus

Si on a l'habitude de voir la passion pour l'agriculture se transmettre de père en fils, ce n'est pas toujours le cas. En effet, ceux qui ne sont pas issus du monde agricole sont de plus en plus nombreux à s'y lancer. En 2019, il y a eu plus de 13 000 nouveaux agriculteurs. Dans les dernières années, ils étaient près du tiers de ces derniers. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour compenser le nombre de ceux qui arrêtent.