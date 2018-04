Le serendipidating ou la nouvelle mauvaise habitude des célibataires

"Si vous ne ressentez qu'une attirance moyenne avec votre nouveau crush, il est tentant de laisser tomber un rencard en se disant que vous trouverez mieux bientôt. Généralement, vous gardez cette personne dans vos conversations ("sait-on jamais") ou vous excellez pour repousser indéfiniment votre date", explique ainsi Amanda Burns, coach américaine en séduction, à nos confrères du Huffington Post. Problème : "La vie ne fonctionne pas de cette façon : si vous repoussez chaque entretien d'embauche ou chaque signature de bail en espérant toujours trouver mieux, vous ne saurez plus jamais prendre de bonnes décisions", ajoute-t-elle. Comprendre : si on ne se lance jamais, on ne risque pas de changer d'emploi ou de trouver un appartement...