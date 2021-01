Le sport se pratique de plus en plus en exterieur

Le sport urbain séduit de plus en plus, et Régis Ghibaudo compte bien en profiter. "Recevoir autant de gens qui sont d'habitude tout le temps en salle de sport dans mes séances me permet de montrer qu'il y a autre chose et d'essayer de les convaincre de ne pas y retourner", explique ce coach. Pour Cécilia, 30 ans, le sport n'est pas un plaisir mais plutôt un impératif de santé. Sa salle de fitness étant fermée, difficile de se motiver elle-même. Elle a donc fait appel à un coach sportif et elle n'est pas la seule. Emmanuel Aka, coach sportif, a eu une dizaine de clients en plus ces derniers mois.