Le tour de cou anti-Covid, l’accessoire de la saison de ski

Imaginez une sortie à la montagne : moins dix degrés, du brouillard et un masque chirurgical sur le nez ainsi que la bouche. Obligatoire dans les files d'attente et les remontées mécaniques, le masque serait-il en train de devenir l'accessoire de mode chez les skieurs cet hiver ? C'est le cas avec le cache-cou tout en un. A Tignes, Murielle et Aude surfent sur cette tendance. Elles sont monitrices de ski et ont imaginé ce masque homologué et plus esthétique.