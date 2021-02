Le travail d’orfèvre d’Emilie, plumassière en Bretagne

C'est une matière première délicate, fine et légère, qui, entre les mains d'Émilie se transforme en œuvre d'art. Un trésor de la nature, qui, une fois tressé devient textile. Quand elle est délicatement taillée et teintée de noir, elle forme une parure d'écaille.

Dans son atelier, Émilie travaille avec un nuancier de plume de toutes les formes et couleurs. Des matières premières issues d'oiseau d'élevage uniquement. Des plumes d'oie, de coq, de faisan, mais aussi de pigeon. Cela fait douze ans qu'elle découpe, taille et façonne les plumes pour des grandes marques de luxe et aussi pour de grandes maisons de haute couture. Elle met son savoir-faire au service des créateurs et de leurs collections. Un travail d'orfèvre qui demande de la patience.