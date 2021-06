Le variant Delta repousse la levée des restrictions dans les Landes

Le taux d'incidence est repassé en dessous du seuil d'alerte, mais le variant Delta inquiète. Cette prolongation des restrictions ne décourage pas les premiers vacanciers. "On a tous eu au moins une dose de vaccin. On n'a pas envie de tout remettre en question pour ça", s'exprime un jeune homme. "On savait que même si on ne pouvait pas faire grand-chose au niveau des magasins et tout ça, on allait profiter de la plage", ajoute une jeune femme.