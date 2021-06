Lecture : mais au fait, qu'est-ce qu'une "grande cause nationale" ?

Emmanuel Macron a fait de la lecture la prochaine "grande cause nationale" lors d'un déplacement dans les Hauts-de-France. A moins d’un an de la présidentielle, le président de la République multiplie les mesures et les messages dédiés à l’attention des moins de 30 ans et, comme le soutient un adolescent sollicité dans le sujet en tête de cet article, "les jeunes ne lisent pas assez". Mais qu'est-ce que cela va-t-il changer ? Et qu'est-ce qu'une "grande cause nationale" ?

Cette initiative ne date pas d'aujourd’hui. Initié en 1977, le label gouvernemental "grande cause nationale" est attribué chaque année à une campagne d'intérêt public autour d'un thème avec, à la clé, des initiatives médiatiques et des levées de fonds. Pour faire son choix, le gouvernement lance un "appel d'offres" destiné aux associations qui se portent candidates auprès de la Direction des médias, un service dépendant de Matignon. Lorsqu'elles défendent une cause commune, plusieurs d'entre elles peuvent se regrouper derrière la candidature d'un collectif. Après l'avis d'une commission interministérielle (Justice, Intérieur, Emploi, Éducation...), le Premier ministre tranche en faveur d'un projet en lui octroyant le label.

Ce label "grande cause nationale" permet ensuite aux organismes retenus de donner de la visibilité à leur cause grâce à l'obtention de diffusions gratuites de messages sur les radios et télévisions publiques. Chaque média est en effet tenu de relayer au moins 12 messages dans l'année autour de cette campagne. Aucune subvention de l'État n'est toutefois attribuée.