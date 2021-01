Les achats compulsifs d'animaux dans le viseur des députés ?

Carnet de santé, numéro d'identification, livret d'accueil ... les animaleries ne se contentent plus de vendre les animaux, mais elles organisent aussi leur avenir. Avec la nouvelle loi, elles iront même plus loin, en faisant signer un certificat de bonne conduite aux propriétaires.

Pour éduquer un chien, il existe un certain nombre de cours. Pour commencer, il faut savoir décrypter l'état d'esprit du chien. Et s'il n'obéit pas, pas besoin de sévir. La seule solution est de récompenser et d'encourager son animal. Avec beaucoup de patience, il serait même possible de transformer un garnement en un véritable gentleman.