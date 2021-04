Les activités nautiques ont le vent en poupe en Bretagne

Surf, planche à voile, paddle, catamaran... tout est accessible et c'est tellement bon quand la mer est belle et le soleil radieux. Regarder l'horizon et se laisser porter par le vent ainsi que par les sensations. Matthias fait de la planche depuis quatre ans, il ne se voyait pas passer ses vacances sans sport nautique. Pour ce nouveau confinement, les centres nautiques restent ouverts et tout le monde peut parcourir jusqu'à 30 kilomètres pour s'y rendre. "On garde en tête qu'il faut que la population s'aère et respire. Les activités en plein air sont maintenues pour notre grand plaisir", affirme Matthieu Le Moual, chef du centre nautique du Trez Hir.