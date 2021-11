Les amateurs de Scrabble sont au championnat du monde à Aix-les-Bains

Entre amis ou en famille, ici, on passe ses journées à jouer au Scrabble. Mathéo, Antoine, Maël et Samuel sont des amoureux des lettres. Mot compte triple, mot compte double, connaître toutes les astuces et trouver les meilleures combinaisons, tout cela sous les conseils de leur professeur.

Six Français sur dix possèdent un jeu de Scrabble à la maison. Pour les petits ou les grands, c'est un exercice exigeant. Vocabulaire, stratégie, concentration, ce ne sont pas eux qui vous diront le contraire. Au championnat du monde francophone, 1000 joueurs de toutes les nationalités sont en compétition. Et si tout le monde ne connaît pas les mots compliqués, la plupart ont un très bon niveau. "C'est ça qu'on aime aussi, c'est la compétition. Et ce championnat, on peut dire qu'il représente le retour à la compétition puisque ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de championnat du monde. C'est d'abord un plaisir de jouer", confie ce participant.