Les assemblées générales de copropriétaires peuvent-elles se tenir en présentiel ? Le 20H vous répond

Oui, elles peuvent avoir lieu en présentiel, dans un local privé, mais il faut bien sûr porter vos masques et respecter les gestes barrières. Notez toutefois que l’association nationale de la copropriété et des copropriétaires recommande de les faire par correspondance.

Écoles fermées, enfants cas contacts : quelles solutions pour les parents qui doivent garder leurs enfants ?

Si vous êtes salarié du privé, un seul des deux parents pourra bénéficier de l’activité partielle. Il faut justifier que votre enfant est soit cas contact soit que sa classe est fermée. Si vous êtes indépendant, profession libérale, profession de santé etc., et si votre enfant à moins de 16 ans, vous pourrez bénéficier d'indemnités journalières maladies, sans délai de carence jusqu'au 31 mars 2021. Il faut conserver un justificatif qui atteste que votre enfant est cas contact ou que sa classe est fermée, en cas de contrôle de l’Assurance maladie.

Puis-je me marier et recevoir mes proches dans un gîte loué ?

Oui, sauf dans certains départements comme l’Eure où on ne peut pas louer pour plus de six personnes par exemple. Mais vous devez cuisiner vous-même, dormir sur place pour respecter le couvre-feu, portez vos masques, respecter les gestes barrières et respecter bien sûr les confinements locaux.

